لم تنتحر .. امرأة البئر بالبصرة قتلها زوجها بالقائها فيه

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بالقاء القبض على شخص متهم بقتل زوجته من خلال إلقائها في بئر ماء في محافظة البصرة اقصى جنوبي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بعد التعمق بالتحقيق مع المتهم (س، م، م، ر) مواليد العام 2008 يعمل كاسبا ويسكن قضاء الزبير في ناحية سفوان زوج المجنى عليها (آ، ج، ر)، وجمع الأدلة أعترف بارتكابه الجريمة وقيامه برميها داخل البئر بسبب خلافات عائلية.

وأوضح أنه تم عرضه على أنظار قاضي التحقيق وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة البصرة، أمس الثلاثاء، انتشال جثة فتاة من داخل بئر مياه بمزارع سفوان فجر أمس الإثنين.

وقالت المديرية في بيان امس، إن فرقها تمكنت من انتشال جثة فتاة من بئر ارتوازية بعمق يتجاوز 30 متراً تحت سطح الارض بإسناد الآليات نوع حفار من شركة النفط والجهد المدني.

وأفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، أول أمس الاثنين، بانتحار شابة عبر رمي نفسها داخل بئر.