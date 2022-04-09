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لم تعد خاصرة رخوة لبغداد.. ديالى تستبعد غزوات رمضان لهذه الأسباب

Category: أمـن

Date: 2022-04-09T09:13:44+0000
لم تعد خاصرة رخوة لبغداد.. ديالى تستبعد غزوات رمضان لهذه الأسباب

شفق نيوز/ استبعد مسؤول امني في ديالى اليوم السبت، قدرة تنظيم داعش على شن غزوات وهجمات مؤثرة في ديالى بسبب الأحداث والمتغيرات الدولية وتلاشي الدعم والتمويل.

وقال الناطق الرسمي عن عمليات ديالى للحشد الشعبي صادق جعفر الحسيني لوكالة شفق نيوز؛ ان "عناصر داعش عاجزة عن شن أي تعرضات او هجمات مؤثرة تحت مسميات (غزوات رمضان) بفعل الحس الأمني وعمليات التطويق والتحصين المسبقة التي نفذتها قوات الامن والحشد الشعبي في عموم القواطع الساخنة".

 واعتبر الحسيني ديالى أفضل امنيا بكثير عما كانت عليه قبل 6 أشهر وفشلت جميع المخططات والمساعي لجعلها مركز اضطراب وتهديد أمني للعاصمة بغداد وعموم المحافظات، واصفا ديالى بانها المركز الأمني  لقلب العراق برمته واستقرارها او اضطرابها سينعكس  مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد.

واكد الحسيني؛ فقدان داعش  لغالبية مصادر الدعم والتمويل العالمي بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية التي قلبت موازين القوى وفاقمت الأزمات المالية في دول كثيرة.

واطلقت القيادات الامنية في ديالى  في وقت سابق وبالتنسيق مع وزارة الدفاع  خطة انتشار وتحصين جديدة في القواطع والمواقع الساخنة وتعزيزها للأفراد والمعدات الحربية واللوجستية في كافة القواطع الماسكة لحماية المدنيين في أيام شهر رمضان وتطبيق خطط جديدة تجهض مخططات وهجمات داعش قبل وقوعها.

وتشهد محافظة ديالى وعموم المحافظات الساخنة خلال شهر رمضان من كل عام هجمات متعددة تعرضت لها من قبل تنظيم "داعش" والتي يطلق عليها "غزوات رمضان".

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