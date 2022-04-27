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"لم اعد قادراً على التحمل".. رسالة عامل بلدية قبل انتحاره في بابل

Category: أمـن

Date: 2022-04-27T20:13:02+0000
"لم اعد قادراً على التحمل".. رسالة عامل بلدية قبل انتحاره في بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأن عامل بلدية أقدم الانتحار في منزله بمحافظة بابل، في وقت انقذت شرطة العاصمة بغداد فتاة من الانتحار في نهر.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شاباً في العشرينيات من عمره أقدم على الانتحار من خلال شنق نفسه داخل منزله في منطقة الحلة مركز محافظة بابل.

وأضاف المصدر، أن الشاب المنتحر، هو عامل في البلدية، وترك رسالة لذويه ذكر فيها أنه "لم يعد قادراً على تحمل الظروف المادية الصعبة".

وفي بغداد قالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، إن  قوة امنية انتشلت فتاة اقدمت على الانتحار من أعلى احد الجسور.  

وأوضح بيان ورد الى وكالة شفق نيوز أنه فور القاء فتاة نفسها من أعلى احد الجسور ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة جسر ديالى التابع الى قسم شرطة المدائن في شرطة بغداد تحركت مفارز المركز الى وسط النهر وتم انتشالها من وسطه والتوجه بها إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج لحين استقرار حالتها الصحية.

وأشار البيان، إلى التوصل لذويها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون.

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