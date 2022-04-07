لمواجهة هجمات داعش .. بلدة ساخنة بديالى تحصن قراها بالكاميرات الحرارية    

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في ديالى، يوم الخميس، إنجاز المرحلة الأولى من خطة التحصين الأمني لمواجهة الهجمات والتعرضات الليلية في قرى ناحية العبارة شمالي شرق بعقوبة، فيما لفت الى استمرار عمليات التحصين وفق مراحل.

وقال مدير ناحية العبارة شاكر مازن التميمي لوكالة شفق نيوز إن "السلطات الأمنية نشرت كاميرات مراقبة حرارية في 12 قرية زراعية في أطراف الناحية، 15 كم شمالي شرق بعقوبة، لرصد تحركات عناصر (داعش)، ومنعها من شن هجمات وتعرضات ليلية بالأسلحة المتوسطة او أسلحة القنص لاستهداف المدنيين أو القوات الأمنية".

وأضاف التميمي أن "الجهات الأمنية أنجزت المرحلة الأولى من خطة المراقبة والتحصين والتي شملت اكثر من 15 كم مع استمرار عمليات التحصين وفق مراحل للحد من الهجمات الإرهابية الغادرة والتي باتت السلاح الوحيد لبقايا مفارز (داعش)".

وتعد ناحية العبارة من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة طبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.