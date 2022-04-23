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لمواجهة هجمات الموت المستمرة.. ناحية ساخنة بديالى تتحصن بالكاميرات الحرارية

Category: أمـن

Date: 2022-04-23T12:38:57+0000
لمواجهة هجمات الموت المستمرة.. ناحية ساخنة بديالى تتحصن بالكاميرات الحرارية

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، يوم السبت، عن انجاز مشروع أمني تقني لحماية ناحية ساخنة في المحافظة من هجمات تنظيم داعش.

وقال مدير ناحية العبارة، شاكر مازن، لوكالة شفق نيوز، ان "السلطات الأمنية أنجزت تحصين المناطق والشريط الساخن في ناحية العبارة بسور من كاميرات مراقبة حرارية لرصد تحركات عناصر داعش ومنعهم من شن هجمات وتعرضات ليلية بالأسلحة المتوسطة او أسلحة القنص لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية".

واكد ان "خطة الكاميرات ستؤمن 25 قرية زراعية الى جانب بساتين واراضي تقدر بأكثر من 10 آلاف دونم من الهجمات الليلية الغادرة، ورصد وتحييد تحركات مفارز العبوات الناسفة في قرى العبارة وبساتينها، الى جانب منع الارهابيين من الاقتراب نحو الأهداف الامنية والمدنية الحيوية".

وتعد ناحية العبارة (15 كم شمال شرق بعقوبة)، من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة طبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

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