لمواجهة التهديدات.. أمريكا تدفع بـ"Avenger" إلى العراق وسوريا

شفق نيوز/ كشف تقرير لمجلة " Forbes " الأمريكية، عن احتمالية استخدام الجيش الأميركي مضاد الطيران "Avenger" في كل من سوريا والعراق لحماية قواتها من التهديدات.

واعتبرت المجلة مضاد الطيران (المنتقم (Avenger بحسب ما ترجمته وكالة شفق نيوز "أفضل نظام متاح بسهولة لحماية القوات الأمريكية في سوريا والعراق من التهديد المتزايد الذي تشكله طائرات العدو بدون طيار".

وفي أواخر فبراير/شباط ، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لمنظمة Avenger وهي تنقل على طريق سريع من العراق إلى سوريا. ومن المرجح أنه تم نقلهم إلى القوات الأمريكية في منطقة دير الزور شرقي سوريا.

وأوضح التقرير أنه "حتى أوائل العام الماضي، لم يكن لدى القوات الأمريكية في العراق أنظمة دفاع جوي في قواعدها وتجلى ضعفها عندما هاجمت إيران اثنين منهم بالصواريخ الباليستية في يناير 2020، في ضربة انتقامية لاغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة بطائرة مسيرة.

بحسب التقرير ومنذ ذلك الحين "نشرت الولايات المتحدة صواريخ باتريوت MIM-104 على ارتفاعات عالية في هذه القواعد إلى جانب أنظمة C-RAM قصيرة المدى (الصواريخ المضادة والمدفعية وقذائف الهاون)".

ويرى التقرير أن نشر الولايات المتحدة لأنظمة Avenger في سوريا، وربما العراق أيضًا في المستقبل القريب يوضح "كيف تتعامل واشنطن تدريجياً مع الطبيعة المتطورة للتهديد الذي يشكله هذا الانتشار الدراماتيكي للطائرات العسكرية بدون طيار. وكيف يتم نشر القوات البرية الامريكية وتجهيزها من الآن فصاعدًا مع الأخذ في الاعتبار التهديدات التي تشكلها هذه الأسلحة.