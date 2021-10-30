لمنع داعش من العودة إليها.. جسر عائم في كنعوص لتجريف الجزيرة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم السبت، بقيام قوة من الجيش العراقي بنصب جسر عائم على جزيرة كنعوص جنوبي الموصل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الجسر العائم سيستخدم للعبور الى جزيرة كنعوص وإجراء حملة تجريف اخرى بعد حملة شهدتها اولى قبل عدة أشهر.

وأضاف المصدر؛ أن الحملة جاءت لتجريف بعض الأماكن في الجزيرة حيث أصبح من الممكن للإرهابيين العودة إليها بعد عودة الادغال وازدياد كثافتها لذلك جاءت التوجيهات بتجريف الجزيرة مرة أخرى بشكل كامل.

يذكر أن جزيرة كنعوص هي آخر معاقل داعش التي كان يتحصن فيها بين القيارة والشرقاط وكانت تسمى جزيرة "داعش الموبؤة" ولم تنجح القوات العراقية باقتحامها وتطهيرها بالكامل حتى قامت بتجريفها وتسويتها بالكامل.