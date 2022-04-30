"لمعرفتهم بتضاريس المناطق.. الحشد العشائري يتولى مسؤولية واسعة في مطاردة داعش

شفق نيوز / كشف مصدر أمني مسؤول في قيادة عمليات محافظة الأنبار، يوم السبت، عن قرار بمنح قوات الحشد العشائري، دوراً أوسع بالعمليات العسكرية الجارية بمناطق غرب المحافظة، مبيناً أن هذا الدور جاء بسبب معرفتها بتضاريس المناطق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز"، إن "العمليات المرتقبة التي سيتولى الحشد العشائري مسؤوليتها، تتركز بمناطق الضبعة ومناطق جنوب قضاء الرطبة والنخيب وهيت وصحراء قضاء القائم".

وأضاف المصدر، أن "السبب وراء القرار آنف الذكر، هو معرفة ابناء العشائر بتضاريس تلك المناطق، وتفاصيل القرى الموجودة فيها، ودرايتهم الامنية الواسعة".

وأشار المصدر، إلى أن "العمليات المنفذة حالياً بالمناطق الصحراوية، سوف تمنح قوات الحشد العشائري إطار عمليات استخبارية ايضاً، للتعاون بمعرفة الخلايا والجيوب الارهابية النائمة والمختبئة بعمق المناطق الصحراوية".