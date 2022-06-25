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"لمعالجة حرب إبراز البطولات وتنامي الإرهاب".. نائب: يجب توحيد الأجهزة الأمنية في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-06-25T14:01:48+0000
"لمعالجة حرب إبراز البطولات وتنامي الإرهاب".. نائب: يجب توحيد الأجهزة الأمنية في ديالى

شفق نيوز/ دعا عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم السبت، إلى توحيد التشكيلات الامنية في ديالى وتنسيق العمليات الامنية تحت ادارة موحدة، وفيما بيّن أن "تعدد" العناوين الأمنية "ينهك" ميزانية الدولة، أكد أن هذا التعدد قوض النجاحات وسمح بـ"حرب البطولات" بينها وتنامي نشاط التنظيمات الارهابية.

وقال عضو الامن النيابية عن محافظة ديالى أحمد رحيم الموسوي لوكالة شفق نيوز إن "تعدد القيادات الأمنية بين قيادة العمليات والشرطة والوكالات الأمنية الأخرى في المحافظة تسبب بتشتيت الجهود الأمنية وبطء التعامل الحازم مع المعلومة الاستخبارية وتسريب المعلومات الأمنية ومنح الجماعات الإرهابية فرص الهرب والافلات من الملاحقة الأمنية".

وعدّ الموسوي وجود قيادة للعمليات وقيادة للشرطة وقيادات أخرى للتشكيلات الأمنية "حلقات زائدة تنهك ميزانيات الدولة وتسبب فوضى وتقاطع صلاحيات وحساسيات امنية بين الجهات الأمنية المعنية".

وشدد النائب عن ديالى على "ضرورة توحيد القيادات الامنية وتشكيلاتها باعتبارها تعمل ضمن مخطط وهدف واحد هو مكافحة الإرهاب وضرورة تقاطع المعلومات الامنية وتوحيدها بين الاجهزة الامنية وعدم تشتيتها بما يمنح للجماعات المسلحة استغلال تلك الثغرات والعمل بقاعدة معلومات دقيقة للقضاء على بؤر الخلايا النائمة التي لا زالت تنشط في مناطق عدة وتشكل التهديد الأساسي لأمن المحافظة".

ورأى الموسوي ان "التنسيق الامني بين التشكيلات الامنية ضعيف وعديم الجدوى ولا تعمل ضمن استراتيجيات موحدة"، داعياً الى "دمج التشكيلات الامنية بقيادة موحدة وتحقيق مركزية القرار الأمني لإنهاء ومعالجة حرب إبراز البطولات والإنجازات بين القيادات والتشكيلات الأمنية في ديالى والمحافظات الساخنة".

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