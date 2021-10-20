لمدة عامين.. أردوغان يطالب البرلمان بتمديد تفويض العمليات العسكرية في العراق

شفق نيوز/ قالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، إن الرئاسة التركية قدمت، الأربعاء، مذكرة إلى البرلمان، لتمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية، بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق، عامين آخرين.

وبحسب الوكالة، أكدت المذكرة المذيلة بتوقيع رجب طيب أردوغان، أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي، التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر.

وأضافت، "من جانب آخر، فإن استمرار وجود عناصر تنظيمي بي كا كا (حزب العمال الكوردستاني)، وداعش في العراق، والمحاولات الانفصالية القائمة على أساس عرقي، تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الإقليمي والاستقرار ولأمن بلادنا“.

كما تطرقت المذكرة إلى الفصائل الكوردية المسلحة في شمال سوريا، التي شنت تركيا عدة عمليات عسكرية ضدها خلال السنوات الماضية، وتقصف مواقعها بشكل مستمر بين الحين والآخر.

وطلبت المذكرة الرئاسية من البرلمان تمديد فترة التفويض الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين جديدين، اعتبارًا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.