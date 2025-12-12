لمخالفتهم شروط وضوابط الإقامة.. إلقاء القبض على 9 مخالفين عرب وأجانب في كربلاء

شفق نيوز - كربلاء

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على 9 مخالفين من العرب والأجانب لشروط وضوابط الإقامة.

وقالت القيادة في بيان لها ورد وكالة شفق نيوز، إن "مفارز شعبة الشرطة العربية والدولية تمكّنت من إلقاء القبض على 9 مخالفين من العرب والأجانب ومن جنسيات مختلفة"، موضحة أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة لحركة العمالة الأجنبية داخل المحافظة، حيث ثبتت مخالفتهم لشروط وضوابط الإقامة".

ونُفذت العملية، وفقاً للبيان، من قبل اللجنة المشتركة برئاسة قسم الإقامة وجهاز المخابرات الوطني العراقي - مديرية الاستخبارات شعبة الوافدين، ليتم بعدها تسليم الموقوفين إلى قسم شؤون الإقامة - شعبة الإبعاد، بغية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة.

وتنفّذ القوات الأمنية في مختلف المحافظات العراقية عمليات متابعة بحثاً عن المخالفين لشروط وضوابط الإقامة حيث يتم استبعاد الكثير منهم إلى خارج العراق أو اتخاذ إجراءات أخرى بحقهم.