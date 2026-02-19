ألمانيا تنقل قواتها خارج العراق تحسبا للحرب في إيران

شفق نيوز- أربيل

نقل الجيش الألماني، يوم الخميس، عددا من عناصره "مؤقتا" خارج مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق، في ظلّ تصاعد التوتّرات في الشرق الأوسط.

وأفاد ناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية لوكالة "فرانس برس"، بهذا الإجراء، مؤكداً نقل عشرات الجنود خارج قاعدةأربيل، حيث لم يبقَ في الموقع سوى الطاقم اللازم لصون القدرات العملياتية.

وأضاف الناطق باسم الدفاع الألمانية، أن قرار النقل اتُّخذ "بالتنسيق مع الشركاء الدوليين".

ولم يحدّد المسؤول الألماني مصدر التوتّرات، غير أن واشنطن تحشد قوات في الشرق الأوسط، فيما يلوّح الرئيس دونالد ترمب بعمل عسكري ضد إيران.

وأُوفد جنود ألمان إلى أربيل في سياق مهمّة دولية لتدريب القوّات العراقية المحلية.