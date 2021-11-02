لليوم السادس على التوالي.. تمديد حظر التجوال الليلي في المقدادية

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأمنية في ديالى، يوم الثلاثاء، استمرار فرض حظر التجوال الليلي في المقدادية لليوم السادس على التوالي كإجراء أمني احترازي.

وقال مصدر في شرطة ديالى لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الأمنية مستمرة بفرض حظر التجوال الليلي من السادسة مساء الى السادسة صباحا في عموم مناطق المقدادية، ٤٠كم شمال شرق بعقوبة، لتحوطات أمنية ومنع أي أعمال عنف أو تداعيات أخرى".

واضاف أن "الحظر يستثني الحالات الإنسانية الطارئة مع تشديد الإجراءات وتكثيف الانتشار الامني".

واتخذت السلطات الأمنية منذ عدة أيام إجراء حظر التجوال والتشديد الأمني على خلفية المجازر الدموية التي طالت قريتيّ الرشاد ونهر الامام في المقدادية وراح ضحيتها ٤٠ شخصا بين ضحية ومصاب.