لليوم الخامس توالياً.. تمشيط صحراء الأنبار بحثاً عن فلول "داعش"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في الأنبار غربي العراق، اليوم الأربعاء، بتنفيذ عملية أمنية كبيرة في المناطق الصحراوية بالمحافظة لليوم الخامس على التوالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، وقوات حرس حدود المنطقة الخامسة، والفرقة الأولى التابعة لقيادة عمليات الأنبار، تواصل منذ خمسة أيام تنفيذ عملية أمنية لتطهير المناطق الصحراوية المحيطة بقضاء الرطبة أقصى غربي الأنبار، وتحديدا مناطق شرق جنوب الرطبة"، مؤكداً أنه "منذ إنطلاق العملية ولغاية الآن، لم تسفر عن اي نتائج".

ولفت المصدر، إلى أن "القوة المنفذة للعملية، قامت بمحاسبة رعاة أغنام، وضربهم بالأسلحة الخفيفة، بسبب وصولهم المناطق الصحراوية رغم إبلاغهم بمنع ذلك".

وبين المصدر، أن "عناصر تنظيم داعش الإرهابي، حاولوا قبل مدة، إنشاء انفاق سرية جديدة لهم، بهدف الاختباء وتخزين السلاح، لكن تم رصد تحركاتهم وقتلهم"، مشيراً إلى أن "عددهم كان يبلغ 11 عنصر، بينهم سوريين الهوية".

وبين المصدر، أن "اي معلومات لم تتوفر حول وجود تحركات لتنظيم داعش بهدف انشاء انفاق جديدة مؤخراً"، مؤكداً في ذات الوقت أن "عناصر التنظيم مطاردين بكافة المناطق المحيطة بالرطبة".