لليوم الثاني على التوالي.. إبعاد طائرة مسيرة اقتربت من قاعدة فكتوريا بمطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيرة مجهولة الهوية اقتربت من قاعدة فكتوريا العسكرية وتم إبعادها من قبل الدفاعات الجوية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة المسيرة اقتربت من محيط قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي إلا أن منظومة الدفاع الجوية تصدت لها وأبعدتها عن المكان.

وأكد أنه لم يتم تسجيل أية إصابات أو خسائر مادية.

ومساء اليوم أمس الاثنين، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "طائرة مسيرة مجهولة المصدر حلقت بالقرب من قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد وتم إسقاطها من قبل منظومة الدفاع الجوي، دون تسجيل أية إصابات بشرية أو خسائر مادية".

وأشار إلى أن "القاعدة العسكرية فرضت حظراً على التصوير بالقرب من المطار والقاعدة على خلفية الحادث".

يأتي ذلك وسط تصعيد داخل العراق بعد اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بضربة جوية نفذتها إسرائيل يوم السبت الماضي، استهدفت مكان إقامة المرشد، ما أثار موجة غضب شعبي في الأوساط العراقية لتشهد عدة مناطق من البلاد هجمات بطائرات مسيرة لم يُعرف مصدرها حتى الآن.