لليوم الثاني.. المخابرات العراقية تعتقل عشرات الباكستانيين على الحدود الايرانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن المخابرات العراقية اعتقلت عشرات الباكستانيين على الحدود الايرانية جنوبي البلاد وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة من المخابرات العراقية القت القبض على (55) شخصا من الجنسية الباكستانية أثر محاولتهم التسلل الى داخل العراق عن طريق الشريط الحدودي المحاذي لإيران في منطقة الفاو بمحافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وأوضح المصدر، أن القوة ضبطت بحوزتهم ( 54) جواز سفر و(53) هاتف نقال.

وأمس الخميس، أفاد مصدر أمني، بأن قوة من المخابرات العراقية اعتقلت 16 متسللاً باكستانياً في شط العرب ضمن محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن جهاز المخابرات العراقي تتبع مجموعة من المتسللين الاجانب من الجنسية الباكستانية حاولت دخول العراق عن طريق منفذ قضاء الفاو المحاذي الى الشريط الحدودي العراقي الايراني، مبينا أن مفاز الجهاز تمكنت من اعتقال المجموعة المتكونة من 16 شخصاً تم تهريبهم بواسطة شخص عراقي يكنى ( ابو رقية) من سكنة محافظة البصرة بالتنسيق مع شخص باكستاني يكنى (ابو سجاد) يعمل باحد فنادق بغداد.