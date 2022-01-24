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لليوم الثاني.. الحشد يشرع في تمشيط العظيم ويكشف أهداف العملية

Category: أمـن

Date: 2022-01-24T08:10:21+0000
لليوم الثاني.. الحشد يشرع في تمشيط العظيم ويكشف أهداف العملية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، الإثنين، انطلاق قواته في عملية أمنية متواصلة لليوم الثاني على التوالي في ناحية العظيم بديالى بعد الهجوم الدامي الذي استهدف الجيش العراقي قبل ايام.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الحشد الشعبي، انطلقت الاثنين، باليوم الثاني في العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت أمس من عدة محاور لتفتيش وملاحقة فلول داعش في حوض العظيم في ديالى، وشارك باليوم الثاني اللواء الرابع والثالث والعشرين ولواء نداء ديالى والقوة الخاصة بقيادة عمليات ديالى مسندة من قبل صنوف وخدمات القيادة والاستخبارات والمدفعية ومكافحة المتفجرات".

وأضاف، "كما شارك في العملية اللواء 52 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبي والفوج النهري التابع لمحور الشمال بهدف اسناد قوات قيادة عمليات ديالى ومسك الأرض بهدف حماية ظهر القوات المتقدمة ومنع استغلال الإرهابيين لأي ثغرة".

ولفت الى أن "العملية تهدف لملاحقة فلول داعش بعد التعرض الغادر الذي طال أبطال الجيش العراقي في ناحية العظيم، وإحكام الطوق ومسك خط صد على حوض نهر العظيم بجزأيها الشرقي والغربي ومسك خط النعمان وصولا الى مصب نهر العظيم لنهر دجلة جنوبا".

وكان 11 عسكريا عراقيا قد سقطوا ضحايا فجر الجمعة في هجوم شنه مسلحو داعش بناحية العظيم.

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