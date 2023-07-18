للمطالبة بالكشف عن قتلة ابنهم.. عائلة تتظاهر على طريق المنذرية - خانقين

شفق نيوز/ت ظاهرت عائلة في خانقين على طريق المنذرية اليوم الثلاثاء، للمطالبة بكشف قتلة ابنها الذي قضى العام الماضي جراء نزاع عشائري.

وأبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز؛ ان "عائلة الشاب المقتول تظاهرت على طريق المنذرية - خانقين وقطعته لفترة لحين وصول قوات الأمن إلى موقع التظاهر"، مبينا ان "العائلة المحتجة تطالب بالكشف عن قتلة ابنها الذي قضى قبل عام تقريبا قرب احد المواكب الحسينية في خانقين بسبب نزاع عشائري".

وكشف المصدر؛ ان "28 شخصا اعتقلوا للاشتباه والتحقيق بحادث مقتل الشاب الا انهم افرج عنهم جميعا لعدم ثبوت التهمة على أي منهم".

وفي آب عام 2022، نشب شجار مسلح قرب أحد المواكب الحسينية بين أطراف من عشيرة (الاركوازية) بسبب نزاعات وخلافات عشائرية قديمة، ما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص جراء إطلاق نار خلال الشجار.