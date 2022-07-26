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للمرة الرابعة على التوالي.. القضاء العراقي يؤجل محاكمة قاتل هشام الهاشمي لـ31 آب المقبل

Category: أمـن

Date: 2022-07-26T08:04:59+0000
للمرة الرابعة على التوالي.. القضاء العراقي يؤجل محاكمة قاتل هشام الهاشمي لـ31 آب المقبل

 شفق نيوز/ قرر قاضي محكمة جنايات الرصافة، يوم الثلاثاء، تأجيل النظر بمحاكمة المتهم بمقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي إلى 31 آب المقبل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، من أمام قاعة المحكمة، إن هذا التأجيل هو الرابع على التوالي.

وأضاف مراسلنا أن جلسة المحاكمة عقدت بحضور وكلاء أفراد عائلة الهاشمي، والمتهم بالقضية المدعو أحمد حمداوي عويد ومحامين عنه.

ولفت إلى أن محامي القاتل سبق ان قدم طلباً إلى المحكمة موجها إلى هيئة الحشد الشعبي لتدوين أقوال 4 متهمين تم ذكر أسمائهم من قبل عويد في الإفادة وأنهم كانوا في دورة عسكرية، وان محكمة التمييز رفضت الطلب المقدم.

وتابع ان محامي عويد قدم مرة ثانية طلباً جديداً إلى محكمة التمييز بواسطة محكمة استئناف الرصافة، لتقرر المحكمة النظر بالطلب، وتؤجل جلسة المحاكمة إلى 31 من آب المقبل.

وكان من المقرر أن تجرى جلسة محاكمة المتهم أحمد عويد الذي اعترف بقتل الهاشمي، وبشكل علني.

واغتيل الهاشمي في 6 يوليو/تموز 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد برصاص أشخاص على دراجة نارية، في حادث أثار ضجة بين الأوساط الشعبية ولقي صدى دوليا.

وفي يوليو/تموز 2021، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، في حين بث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم الكناني، وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاما.

ومنذ أكثر من عام فشل القضاء العراقي في عقد جلسة لمحاكمة القاتل رغم وجوده في السجن، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول صحة أنباء تحدثت عن هروب الكناني من السجن على يد فصيل مسلح.

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