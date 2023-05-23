للمرة الثانية في اسبوع.. قتلى وجرحى بقصف تركي يطال سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الثلاثاء، بتعرض مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني لقصف جوي تركي في سنجار، هو الثاني خلال أسبوع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "القصف طال موقعا لحزب العمال الكوردستاني في منطقة خانصور ضمن قضاء سنجار".

واضاف ان "المعلومات الاولية تشير الى وجود قتلى وإصابات في صفوف عناصر الحزب".

من جانبه أفاد جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان بأن، طائرة مسيرة تركية قصفت مقرًا لمقاتلي (يبشه) في الساعة 5.00 من فجر اليوم.

وبحسب بيان صدر عن الجهاز، ورد الى وكالة شفق نيوز، فإن القصف طال قرية (چومو-خلف) في قضاء سنجار، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مقاتلين.

والثلاثاء الماضي 16 أيار، قصفت طائرة مسيرة تركية أحد المقرات التابعة لوحدات حماية سنجار في مجمع "خاصور" التابع لناحية الشمال في قضاء سنجار.

وأبلغ مصدر محلي حينها، وكالة شفق نيوز، أن القصف خلف قتلى وجرحى بين صفوف عناصر الوحدات الموالية لحزب العمال الكوردستاني.