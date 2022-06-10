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للمرة الثانية خلال ساعات.. إحباط محاولة انتحار لرجل من احد جسور بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-06-10T17:00:08+0000
للمرة الثانية خلال ساعات.. إحباط محاولة انتحار لرجل من احد جسور بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانقاذ رجل "مسن" من الانتحار عبر إلقاء نفسه من أحد الجسور باتجاه نهر دجلة في بغداد، مبينا ان هذه الحادثة هي الثانية التي تسجلها العاصمة خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إنه "وخلال تجوال أحد زوارق النجدة النهرية بالقرب من جسر الأحرار من جهة جانب الكرخ تم ملاحظة شخص مسن حاول الانتحار من خلال رمي نفسه من اعلى جسر الاحرار باتجاه مياه نهر دجلة وتم انقاذه بالوقت المناسب من قبل طاقم دورية النجدة النهرية". مبينا أنه "تم تسليمه الى مركز شرطة الصالحية حفاظاً على سلامته.

وأضاف المصدران أن "محاولة الانتحار هي الثانية لهذا اليوم حيث كانت هناك محاولة للانتحار من قبل امرأة من اعلى جسر الائمة صباح اليوم وتم انقاذها ايضاً من قبل طواقم النجدة النهرية".

وبيّن المصدر أن هذه التحركات "تنفيذاً لتوجيهات مدير شرطة نجدة بغداد العميد صباح عبد الحسن جعفر الربيعي باتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والانتباه لأي حالة تجلب الشك ومد يد العون للمواطنين أثناء الواجب الرسمي".

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