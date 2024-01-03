للمرة الثانية اليوم.. "طيران مسير عراقي" يهاجم قاعدة امريكية في سوريا

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم الاربعاء، استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بالطائرات المسيّرة، وذلك للمرة الثانية خلال ساعات.

وجاء في بيان صادر عن "المقاومة الاسلامية في العراق"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن عناصرها "هاجموا بواسطة الطيران المسير قاعدة التنف المحتلة في سوريا".

وقال البيان، إن ذلك يأتي استمرارًا بنهجها في "مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة".

وقبل ساعات ذكر بيان لـ"المقاومة"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن عناصرها هاجموا قاعدة في القرية الخضراء بالعمق السوري فجر اليوم بواسطة الطيران المسيّر.