للمرة الثانية خلال ساعات.. "المقاومة" العراقية تقصف مجدداً قاعدة عسكرية في سوريا

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء اليوم الثلاثاء، عن قصفها مجدداً لقاعدة عسكرية تتمركز فيها القوات الأمريكية في سوريا.

وقالت "المقاومة" في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الرميلان المحتلة في سوريا للمرة الثانية هذا اليوم، بواسطة الطيران المسيّر".

وفي وقت سابق اليوم، تبنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، شن هجمات واسعة على ثلاث قواعد عسكرية للقوات الأمريكية في سوريا.

وقالت "المقاومة" في بيانات منفصلة وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الشدادي المحتلة في سوريا، برشقة صاروخية".

وأشارت إلى أنها أيضاً قصفت "قاعدة الرميلان المحتلة في سوريا، بواسطة الطيران المسيّر"، مضيفة أنها هاجمت "بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة المالكية شمال شرق محافظة الحسكة السورية".