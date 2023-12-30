للمرة الثانية خلال ساعات.. "المقاومة العراقية" تعلن استهداف قاعدة "حرير" في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم السبت، استهداف قاعدة حرير العسكرية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وذكر بيان لـ"المقاومة"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها "استهدفت قاعدة حرير المحتلة في أربيل، بالطيران المسيّر"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل العدو".

ولم يصدر اي تأكيد رسمي من قبل الجهات الأمنية في اقليم كوردستان والعراق.

وهذا هو الاستهداف الثاني للقاعدة خلال ساعات، حيث تبنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، استهداف القاعدة بطائرات مسيرة، ليل امس الجمعة.