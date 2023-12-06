للمرة الثانية خلال ساعات.. "الفصائل المسلحة" تهاجم "عين الأسد" غربي العراق

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم الأربعاء، استهداف قاعدة عين الاسد غربي العراق للمرة الثانية خلال ساعات.

وذكر بيان لـ"المقاومة"، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مقاتليها استهدفوا، للمرة الثانية هذا اليوم ، قاعدة الاحتلال الأمريكي " عين الاسد " غرب العراق ، بطائرة مسيرة ، أصابت هدفها بشكل مباشر".

وفي صباح اليوم الأربعاء، افادت الفصائل العراقية باستهداف قاعدة عين الاسد التي تستضيف قوات امريكية، كما استهدفت قاعدة "حرير" في اربيل بإقليم كوردستان.