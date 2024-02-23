للمرة الثانية خلال اليوم.. احباط محاولة ادخال (12) كغم من المخدرات عبر شط العرب

شفق نيوز/ أعلنت قيادة قوات الحدود،يوم الجمعة، إحباط محاولة إدخال (12) كغم من المخدرات عبر شط العرب في محافظة البصرة.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، "استمراراً للجهود الامنية المميزة لقيادة قوات الحدود في منع إدخال المخدرات والممنوعات عبر الحدود، وللمرة الثانية خلال هذا اليوم، أحبطت مفارز الفوج الرابع في لواء حدود السواحل محاولة إدخال (12) كغم من المخدرات عبر شط العرب في محافظة البصرة".

وأضاف أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".