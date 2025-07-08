للمرة الثانية.. الداخلية العراقية تعتقل "نتاليا" ضمن مكافحة "المحتوى الهابط"

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوة من وزارة الداخلية ألقت القبض على المدعوة "نتاليا" ضمن حملة مكافحة "المحتوى الهابط".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد إجراءات لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، تم إلقاء القبض على المدعوة (نتاليا) بتهمة المحتوى الهابط".

وأشار إلى أنه "هذه هي المرة الثانية التي يتم إلقاء القبض على (نتاليا) بهذه التهمة".

وكان مصدر في وزارة الداخلية العراقية قد أبلغ وكالة شفق نيوز في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بأن القضاء العراقي أصدر حكماً بالسجن البسيط بحق التيكتوكر المدعوة "رغد محمد غالي جبر الجنابي" المعروفة باسم "نتاليا" لإدانتها بالمحتوى الهابط.

وقال المصدر إن القضاء حكم على المدعوة "نتاليا" بالسجن لمدة 4 أشهر بعد إدانتها بالترويج للمحتوى الهابط.