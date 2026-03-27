للمرة الثالثة.. كتائب حزب الله تمدد مهلة عدم استهداف السفارة الأميركية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت كتائب حزب الله، إحدى الفصائل المسلحة في العراق، يوم الجمعة، تمديد مهلة عدم ضرب السفارة الأميركية في بغداد، لخمسة أيام جديدة، في حين اتهمت الأردن والسعودية والكويت، بأنها منطلق للضربات الأميركية والإسرائيلية على الأراضي العراقية.

وقال المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو مجاهد العساف، في بيان ورد لوكالة شفق إن "الدفاع عن الأرض والمقدسات لا يحتاج إلى موافقة المتماهين مع الأعداء، ومن هذه الحقيقة التي يتناساها هؤلاء نشير تمديد مدة المهلة خمسة أيام أخرى، وعلى الخونة والمرجفين أن يحذروا من غضبة الحليم".

وبين العساف أن "أكثر العمليات الإجرامية التي تستهدف العراقيين من العدو الصهيوأميركي والانتهاكات المتواصلة السيادة العراق بالطائرات المسيرة، منشؤها دول الأردن والسعودية والكويت".

وأكمل بالقول: "كنا نعلم أن من يعملون ليلا ونهارًا على مشروع نزع السلاح ممن حفظوا الأرض والأوطان سواء في العراق أو لبنان أو غيرهم كانوا جزءا من المشروع الصهيوأميركي ليتمكنوا من تقديم حملة راية الحق، والمضحين لكرامة شعوبهم، أضاحي إلى المجرمين ترامب والنتن ياهو".

وكانت كتائب حزب الله، قد مددت ليل الأحد الماضي، المهلة الخاصة بعدم استهداف سفارة الولايات المتحدة، لـ5 أيام أخرى جديدة.

وقال أبو مجاهد العساف، المسؤول الأمني في الكتائب عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نجدد التأكيد القاطع بأن أي حكومة جديدة لن ترى النور إلا ببصمة المقاومة الإسلامية، شاء من شاء وأبى من أبى، فإننا نشير إلى الآتي: سيتم تمديد مدة المهلة المُعطاة لسفارة الشر الأميركي إلى خمسة أيام أخرى، وسنتعامل مع خروقات العدو بحسبها، وسنبلّغ الوسيط بآلية الرد على تلك الخروقات، ومنها ما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت".