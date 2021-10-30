للمرة الثالثة.. قذائف هاون تنهمر على قرية جديدة بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بسقوط قذائف هاون على احد القرى في أطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خمسة قذائف هاون سقطت على قرية(شوك الريم)جنوبي غرب المقدادية وللمرة الثالثة خلال 4 ايام دون أي خسائر أو اصابات بشرية".

وأكد المصدر أن "الهاونات مجهولة المصدر"، موضحا ان "القوات الأمنية شنت حملة تمشيط بحثا عن مصادر اطلاق الهاونات".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أفاد مصدر أمني في ديالى بسقوط قذائف هاون على قرية (الجديدة) جنوبي ناحية بهرز (9 كم جنوب بعقوبة) دون أي خسائر أو اصابات بشرية".

وتتعرض الكثير من القرى الساخنة وخاصة قرى المقدادية ٤٠كم شمال شرق بعقوبة في ديالى لهجمات مستمرة بقذائف الهاونات غالبا ما تشنها عناصر داعش أو جماعات مسلحة أخرى.