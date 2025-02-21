للمرة الأولى.. إحباط محاولة إدخال مادة الماريجوانا المخدرة إلى ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن قوة امنية تمكنت من الاطاحة بتاجر مخدرات خطير حاول إدخال مادة مخدرة للمحافظة للمرة الأولى.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية بإشراف ومتابعة من مدير عام مكافحة المخدرات في العراق، اللواء احمد الزرگاني، تمكنت قوة تابعة لجهاز مديرية مكافحة المخدرات في ذي قار من تنفيذ واجب نوعي اطاحت به بتاجر مخدرات من محافظة البصرة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "المعتقل حاول إدخال مادة (الماريجوانا) المخدرة للمرة الأولى إلى المحافظة وبيعها على شخصين اثنين من الناصرية وتم اعتقالهما ايضا اثناء العملية"، لافتا إلى ان "أوامر الاعتقال تمت وفق احكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".