للمرة الأولى.. إحباط محاولة إدخال مادة الماريجوانا المخدرة إلى ذي قار

للمرة الأولى.. إحباط محاولة إدخال مادة الماريجوانا المخدرة إلى ذي قار
شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن قوة امنية تمكنت من الاطاحة بتاجر مخدرات خطير حاول إدخال مادة مخدرة للمحافظة للمرة الأولى.
وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية بإشراف ومتابعة من مدير عام مكافحة المخدرات في العراق، اللواء احمد الزرگاني، تمكنت قوة تابعة لجهاز مديرية مكافحة المخدرات في ذي قار من تنفيذ واجب نوعي اطاحت به بتاجر مخدرات من محافظة البصرة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".
وبين المصدر، ان "المعتقل حاول إدخال مادة (الماريجوانا) المخدرة للمرة الأولى إلى المحافظة وبيعها على شخصين اثنين من الناصرية وتم اعتقالهما ايضا اثناء العملية"، لافتا إلى ان "أوامر الاعتقال تمت وفق احكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".