للقتال في سوريا.. فصائل بالحشد تفتح باب التطوع لأهالي سنجار وتحدد الشروط

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في قضاء سنجار، يوم الجمعة، بأن فصائل تابعة للحشد الشعبي المتواجدة في القضاء أطلقت نداءً للأهالي الراغبين في التطوع والسفر إلى سوريا.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "من بين شروط قبول المتطوعين أن يمتلكوا جواز سفر عراقي، مشيرًا إلى، أن" عملية تسجيل الأسماء تجري حاليا بسريّة تامة في إحدى معسكرات الحشد الشعبي".

وأكمل المصدر، أنه "قبل فترة قصيرة سافر ثلاثة من قادة الحشد الشعبي المعروفين في سنجار الى خارج العراق، وتمت الموافقة على تسجيل أكثر من 700 متطوع مع منحهم راتبا شهريا يبلغ 3000 دولار لكل متطوع".

وفي سياق آخر أعلن مصدر أمني، أن" هؤلاء المتطوعين سيشكلون قوة عسكرية ستتمركز على الحدود العراقية السورية غرب مناطق قضاء سنجار".