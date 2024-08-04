للعام الثامن تواليا .. حظر تحليق الطيران المسيّر في سماء كربلاء بالاربعينية

شفق نيوز/ أعلن اللواء 26 بالحشد الشعبي ما تُعرف بفرقة "العباس القتالية"، يوم الأحد، حظر تحليق الطائرات المسيّرة غير المرخصة في سماء مدينة كربلاء خلال إحياء مراسم الزيارة الأربعينية.

وقال قائد الفرقة ميثم الزيدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن واجبات اللواء الامنية تتمخض في تفتيش السابلة الذين يمرون في كربلاء لتأمين هذه الزيارة المليونية.

وأردف بالقول إنه "لدينا جهد تقني و للعام الثامن على التوالي في مركز المدينة، وخاصة في المنطقة الحيوية بين الحرمين، فنحن نسيطر على السماء القريبة من مركز المدينة حيث نمنع أي طائرة مسيرة ليست لديها ترخيص من قبل قيادة عمليات كربلاء والعتبتين الحسينية والعباسية".

وأعلن وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري، يوم الخميس الأول من شهر آب الجاري، إكمال جميع الاستعدادات لإنجاح هذه الزيارة الاربعينية، مشددا على عدم السماح لمن أسماها "الجماعات الدينية المتطرفة" بالتواجد خلال إحياء مراسم الزيارة في مدينة كربلاء.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.