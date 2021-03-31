للحد من النفوذ الايراني ومحاربة داعش.. كندا تمدد مهمة قواتها في العراق

شفق نيوز/ اعلن وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، يوم الاربعاء، تمديد بقاء القوات الكندية في العراق لمدة سنة اضافية، في اطار مهمة محاربة تنظيم داعش.

وبحسب صحيفة "كندا برس" فإن "قرار التمديد لعام اضافي، يشمل 850 جنديا كنديا ينتشرون في العراق ودول المنطقة، وستستمر مهمتهم حتى مارس/اذار 2022".

وجاء اعلان قرار التمديد قبل يوم من النهاية الرسمية للمهمة العسكرية الكندية التي بدأت في اكتوبر/تشرين الاول 2014.

وبحسب الصحيفة الكندية، فإن "قرار وزير الدفاع الكندي يأتي في ظل تزايد القلق من نفوذ ايران في العراق، ودعمها للعديد من الميليشيات التي ساهمت بشكل كبير في تدمير داعش كتهديد للعراق، لكنها صعدت من هجماتها على القوات الغربية خلال الشهور الماضية".

وكانت تقارير كندية اشارت سابقا الى ان الحكومة الليبرالية في كندا تقوم بتخفيض بطيئ لعديد قواتها المشاركة في مهمة العراق خلال الشهور الماضية، لكن الوزير ساجان لم يحدد ما اذا كان عديد القوات ستتم زيادته الان، كما لم يحدد تفاصيل حول طبيعة تركيبة القوات والمهمة التي تشمل قوات خاصة ومدربين.