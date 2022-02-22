للتحقيق بمجزرة الزيتون.. قوة أمنية تصطحب "المقدم عمر نزار" الى جنايات ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن قوة امنية كبيرة دخلت المحافظة فجر اليوم وبصحبتها الضابط المطلوب للقضاء عمر نزار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة أمنية كبيرة دخلت فجر اليوم المحافظة بصحبتها الضابط المطلوب للقضاء (عمر نزار) لغرض التحقيق معه بقضايا قتل المتظاهرين في ذي قار بمجزرة الزيتون".

وبين المصدر، ان " نزار مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بتهمة القتل العمد للمتظاهرين".

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد (20 شباط الحالي)، براءة المقدم عمر نزار من جميع التهم الموجهة إليه بقضية الموصل والتي أثيرت نتيجة أحد الصحفيين، لخلافات بينه وبين فرقة الرد السريع.

وكانت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب"، قد أجرت تحقيقاً استقصائياً، كشف بالوثائق والتسجيلات الفيديوية، عن ضلوع الضابط برتبة مقدم في قوات الرد السريع عمر نزار، بارتكاب جرائم قتل وتعذيب بحق المدنيين خلال عمليات تحرير الموصل من قبضة داعش، عام 2016، وخلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن عراقية عدة، وأبرزها حادثة جسر الزيتون في مدينة الناصرية.

هذا وتصدر وسم #حاسبوا_عمر_نزار، منصات وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بعشرات الآلاف من التغريدات، المطالبة من السلطات العراقية الرسمية، بمحاكمة عمر نزار، وجميع الضالعين من قوات الأمن في قتل وتعذيب المدنيين عبر استغلال وظائفهم.