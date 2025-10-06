إلقاء القبض على 25 متسللاً أجنبياً وسارق في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز- ديالى/ الأنبار/ ذي قار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، مساء اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 25 أجنبياً أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي العراقية، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على شخص سرق مبلغ كبير من منزل مسؤول محلي في ذي قار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم نصب كمائن أمنية محكمة، أسفرت عن إلقاء القبض على 19 أجنبياً في ديالى و6 آخرين في الأنبار أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية، وتم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات المعمول بها".

ولفتت إلى أن العملية جاءت "بغية القضاء على ظاهرة دخول العمالة الأجنبية إلى البلاد بصورة غير قانونية واستمراراً لعمليات الدعم والمشاركة في تأمين الحدود مع القطعات الماسكة وبمعلومات استخبارية دقيقة وعمليات منفصلة لقسم استخبارات فرقة المشاة العاشرة وقسم استخبارات فرقة مع 23".

في حين كشف مصدر أمني في محافظة ذي قار، عن ملابسات سرقة 3 مليارات و500 مليون دينار عراقي من منزل مسؤول "نافذ" في مدينة الناصرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة ذي قار تمكنت من كشف ملابسات سرقة المبلغ من منزل مسؤول نافذ في بلدية الناصرية وسط المحافظة".

ولفت إلى أن "قيادة شرطة المحافظة شكلت فريقاً مختصاً للتحقيق بملابسات حادثة السرقة".

وبين المصدر أن "القوات الأمنية توصلت إلى أن السارق هو أحد المقربين من المسؤول التنفيذي في البلدية وتم اعتقاله على الفور، حيث يخضع للتحقيق في الوقت الحالي".