إلقاء القبض على منفّذ جريمة اغتيال العقيد زيد في كركوك (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على منفّذ جريمة اغتيال العقيد زيد عادل في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تمكّنت من إلقاء القبض على منفّذ جريمة اغتيال العقيد على الطريق الحولي، بعد أن أقدم على قتل السائق الذي كان برفقته في السيارة المستخدمة بالجريمة، في محاولة للهروب بمفرده".

وأضاف ان "قوة أمنية عثرت في وقت سابق على السيارة التي نُفذت بها عملية الاغتيال على طريق ناحية تازة جنوبي كركوك، حيث وُجد السائق مقتولاً داخلها"، مشيراً إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن "السيارة مسروقة".

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية فرضت طوقاً أمنياً في أماكن الحوادث، وفتحت تحقيقاً موسعاً لمعرفة جميع ملابسات الجريمة، والكشف عن الجهات التي تقف خلفها، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة تمهيداً لإحالة المتهم إلى القضاء.

وكان مصدر طبي، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن "العقيد زيد عادل صبيح، وهو من المكوّن المسيحي، وكان قد شغل سابقاً مناصب أمنية عدة من بينها مدير مركز شرطة عرفة، تعرّض عصر اليوم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين قرب الكنيسة في منطقة عرفة".

وأضاف ان "المسلحين استهدفوا العقيد أثناء وجوده بالقرب من منزله، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، حيث جرى نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته البليغة".

وأشار المصدر، إلى أن القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً عاجلاً لمعرفة ملابساته والكشف عن هوية المنفذين ودوافعهم، في وقت تتزامن فيه الحادثة مع اقتراب أعياد الميلاد، ما يزيد من المخاوف لدى أبناء المكوّن المسيحي بشأن الوضع الأمني.