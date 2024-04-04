القبض على مسؤول مصرفي بتهمة الاختلاس في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بإلقاء القبض على مسؤول مصرفي بتهمة اختلاس مالي غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بعد ورود معلومات عن تواجد أحد المتهمين المطلوبين وفق المادة (315) من قانون العقوبات ضمن منطقة المنصور في العاصمة بغداد، وهو مدير عام أحد فروع مصرف التنمية تم على الفور تشكيل فريق عمل من القوات الامنية.

وأوضح المصدر أنه "بعد التحري وجمع المعلومات تم القبض على المتهم وإيداعه التوقيف استنادا لشكوى مقدمة من قبل محكمة استئناف ميسان للحق العام".