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لفك اختناقات بغداد.. الكاظمي يوجه برفع عدد من السيطرات

Category: أمـن

Date: 2021-03-08T10:32:29+0000
لفك اختناقات بغداد.. الكاظمي يوجه برفع عدد من السيطرات

شفق نيوز/ اعلن الفريق الركن محمد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، أن الأخير وجه برفع عدد من السيطرات لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وذكر البياتي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه بناءً على توجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، سيتم اعتبارا من الساعة الثانية من ظهر اليوم 8 آذار رفع سيطرات سهام العبيدي وسيد الحليب ومدخل اليرموك وتحويلها الى مرابطات.

واضاف أن هذا التوجيه سيتم بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لتخفيف الزخم المروري وتسهيل حركة تنقل المواطنين في العاصمة.

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