لغم من مخلفات الحرب العراقية - الايرانية يصيب راعيا للأغنام شرقي ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، اليوم السبت، بإصابة فتى من رعاة الأغنام بانفجار لغم من مخلفات حرب الثمانينيات بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية، شرقي المحافظة.

وقال مدير ناحية قزانية (115 كم شرق بعقوبة) مازن أكرم لوكالة شفق نيوز إن "صبياً من رعاة الأغنام من مواليد 2007 أصيب ببتر في أصابع قدمه الثلاث واصابات أخرى جراء انفجار لغم ارضي من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية في منطقة (كورسنك) في الشريط الحدودي الفاصل بين قزانية وإيران".

وأضاف أكرم أن "المصاب تم نقله الى المستشفى للعلاج والاسعافات اللازمة"، مبيناً ان "الحادث وقع بالقرب من منزل الصبي أثناء خروجه لرعي الأغنام".

وسجلت مناطق شرقي ديالى الحدودية مع إيران عشرات الحوادث بانفجار الغام ومقذوفات خلفتها الحرب العراقية – الإيرانية في ثمانينيات القرن المنصرم أوقعت الاف الضحايا والمعاقين.

وتضم حدود ديالى مع إيران 10 مواقع للألغام في قزانية و3 مواقع أخرى في ناحية مندلي الحدودية مع إيران، مركز محافظة ديالى، ووفق مختصين، لم تشهد هذه المناطق منذ نحو 30 عاماً أي عمليات رفع أو معالجة رغم الخطط والبرامج التي أعلن عنها مسبقا، بسبب ضعف الإمكانيات الفنية أو لمشكلات مالية بجانب الانشغال التام بأحداث داعش بعد عام 2014.