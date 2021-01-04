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لغم من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية ينهي حياة راعٍ في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-01-04T14:19:21+0000
لغم من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية ينهي حياة راعٍ في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاثنين بمصرع راعٍ جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب العراقية الايرانية في اطراف ناحية مندلي 93 كم شرق بعقوبة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي لوكالة شفق نيوز، إن "راعٍ من مواليد 2005 توفي اليوم جراء انفجار احد الالغام الحربية "لغم بتار" التي خلفتها الحرب العراقية الايرانية في ثمانينيات القرن الماضي في منطقة"قره لوس" القريبة مكن الحدود الايرانية.

وبين الخزاعي ان "الراعي الشاب توفي بعد ساعتين من  الحادث بعد بتر ساقه واصابته بحروق شديدة موضحا ان الحادث سببه عدم الاستدلال على اماكن وحقول الالغام من قبل الاهالي".

ودعا الخزاعي الاهالي الى "توخي الحذر وعدم الاقتراب من الاماكن المشتبه باحتوائها على الغام او مخلفات قابلة للانفجار في اي لحظة".

وما تزال مساحات شاسعة بين حدود ديالى مع ايران تعج بالالغام غير المنفلقة التي خلفتها الحرب العراقية الايرانية في ثمانينيات القرن الماضي ولم تشهد اي عمليات ازالة او تطهير من قبل الجهات العراقية او المنظمات الدولية المختصة.

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