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لغم من حقبة "البعث" و"تراكتور" ينهيان حياة شخصين بكوردستان وجنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-12-18T09:39:37+0000
لغم من حقبة "البعث" و"تراكتور" ينهيان حياة شخصين بكوردستان وجنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية في اقليم كوردستان، ومحافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم السبت، بأن لغماً من حقبة "البعث" وعجلة زراعية "تراكتور" تسببتا بمصرع شخصين في حادثين منفصلين.

وذكر مصدر أمني في ذي قار، لوكالة شفق نيوز، أن "عجلة زراعية جرار نوع تراكتور، تعرضت، اليوم، لحادث انقلاب اثناء العمل في إحدى الأراضي الزراعية بقضاء سيد دخيل شرقي المحافظة".

وبين المصدر، أن "حادث الانقلاب أدى لوفاة سائقها البالغ من العمر 33 عاماً، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية".

من جانبها، أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان، بمصرع شخص جراء إنفجار لغم قديم يعود لحقبة حكم رئيس النظام السابق، صدام حسين، وذلك في بلدة "قورتو".

وقال مدير إعلام الشرطة والمتحدث باسمها المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مواطناً وأثناء جمعه الحديد في قرية "ماجد سالار" عبث بلغم قديم يعود لفترة حكم "البعث"، لينفجر عليه فيفارق الحياة على إثرها.

وأضاف أن هذا الشخص مجهول لعدم حمله أي مستمسك يثبت هوية، وعلى أي شخص يعرف أسرته من خلال سيارته، وهي من نوع "جيب واز" (منشورة ادناه)، أن يبلغها لمراجعة مستشفى "الشهيد هـژار".

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