لغم أرضي يودي بحياة شخصين في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، اليوم الأحد، بمصرع شخصين بحادث في صحراء المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز"، إن "شقيقين نجفيين لقيا مصرعهما بصحراء المحافظة نتيجة انفجار لغم أرضي غير منفلق عليهما من المخلفات الحربية السابقة"، لافتا إلى أن "أعمار المجنى عليهما دون العشرين عاما".

وبين المصدر، أن "الانفجار حدث نتيجة تلاعب المجنى عليهما بهذا اللغم غير المنفلق".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، افاد مصدر أمني في محافظة النجف الاشرف، بمقتل شخصين كانا يستقلان عجلة نوع (ملكة) متوقفة على طريق المطار مقابل حي الوفاء.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن عملية الاغتيال تمت باستخدام سلاح كاتم للصوت.

وتابع المصدر؛ أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة ملابساته، كون عملية القتل (نوعية) وحدثت في طريق مؤمن بشكل كامل.