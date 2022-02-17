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لغم أرضي ينهي حياة طفل جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-02-17T17:56:43+0000
لغم أرضي ينهي حياة طفل جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بتسجيل حادثين أمنيين أحدهما انفجار لغم أرضي جنوب غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "لغماً أرضياً من مخلفات الجيش السابق، انفجر في قضاء بصية ضمن الحدود الادارية لمحافظة المثنى، وأدى الحادث إلى وفاة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات وهو من البدو الرحل".

وفي تطور منفصل، قال المصدر إن "قوة أمنية طوقت مكان انفجار مجهول في قرية البو عجيل بقضاء البطحاء غرب مدينة الناصرية مركز محافظة ميسان، وبعد التحقيق في الانفجار تبين أنه انفجار صاروخ هاون مجهول الطراز وتسبب بحفرة قطرها 80 سم وعمق 40 سم بدون وقوع خسائر مادية أو بشرية".

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