لغم ارضي يفجع عائلة عراقية وسط الصحراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في المثنى، اليوم السبت، بأن انفجاراً استهدف ثلاثة اشقاء في صحراء البادية بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لغماً أرضياً انفجر، اليوم، على ثلاثة اشقاء تبلغ أعمارهم (9 و10 و12 سنة) كانوا في سفرة الى (البر) بصحراء البادية في ناحية بصية التابعة لمحافظة المثنى".

وبين المصدر، أن "الانفجار أدى لمقتل شقيقين وإصابة ثالث بحالة حرجة جداً"، لافتاً إلى "نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما، فيما نقل المصاب إلى مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية لتلقي العلاج ".