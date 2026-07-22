إلغاء قيادة العمليات المشتركة وتحويل مهامها إلى "مكتب القائد العام"

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بصدور قرار يقضي بإلغاء قيادة العمليات المشتركة، وإعادة تنظيم مهامها ضمن "مكتب القائد العام للقوات المسلحة".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القرار تضمن إلغاء قيادة العمليات المشتركة بصيغتها الحالية، وتحويلها إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة"، من دون الكشف عن تفاصيل الهيكل التنظيمي الجديد أو مصير القيادات والتشكيلات المرتبطة بها.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان القرار يشمل قيادات العمليات المنتشرة في عدد من المحافظات، أم يقتصر على إلغاء المقر المركزي لقيادة العمليات المشتركة ونقل صلاحياته وملفاته إلى مكتب القائد العام.

ويأتي القرار بعد أيام من تكليف رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، وزير الداخلية السابق الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، بمنصب مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، ليتولى مهام التنسيق والتوجيه بين الأجهزة والتشكيلات الأمنية.

وتأسست قيادة العمليات المشتركة عام 2007، في ذروة العمليات المسلحة التي كان ينفذها تنظيم القاعدة وتصاعد أعمال العنف في البلاد، بهدف توحيد إدارة العمليات والتنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، تحت الإشراف المباشر للقائد العام للقوات المسلحة.

وأدت القيادة، خلال السنوات الماضية، دوراً محورياً في إدارة العمليات العسكرية والأمنية، ولا سيما خلال الحرب ضد تنظيم "داعش"، فضلاً عن تنسيق الخطط الأمنية بين القوات الاتحادية وقيادات العمليات المنتشرة في المحافظات.