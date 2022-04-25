لعرقلة تقدم الجيش العراقي.. العماليون يقطعون طرق سنجار بسواتر ترابية

شفق نيوز/ اقدم عناصر حزب العمال الكوردستاني يوم الاثنين، على إنشاء سواتر ترابية في محاولة منهم لعرقلة تقدم قوات الجيش العراقي وانتشارها في نواحي قضاء سنجار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان عناصر حزب العمال قاموا بقطع عدة طرق لمنع تقدم قوات الجيش العراقي باتجاه مناطق في ناحية سنوني.

واضاف المصدر؛ أن مسلحي حزب العمال قاموا بإنشاء سواتر ترابية على طرق باب شلو ومنطقة باري لمنع وصول قطعات الجيش العراقي المتقدم نحو جبل سنجار.

وفي وقت سابق من اليوم؛ أفاد مصدر أمني، بأن الجيش العراقي عزز قطعاته العسكرية في قضاء سنجار، بذخائر ومدافع جديدة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "تعزيزات عسكرية وصلت إلى فرقة المشاة 20 جيش عراقي في قضاء سنجار، غرب مدينة الموصل".

وأضاف المصدر، أن "التعزيزات عبارة عن كميات كبيرة من الذخائر ومدافع ثقيلة يصل عددها إلى 10".

وكان وفدا أمنيا رفيع المستوى، قدم يوم الخميس الماضي، من العاصمة بغداد، إلى قضاء سنجار، واجتمع بقادة الجيش والأجهزة الأمنية هناك، في أعقاب اشتباكات مسلحة تكررت في الآونة الأخيرة بين اليبشه والجيش العراقي.

واليبشه (وحدات مقاومة سنجار) الموالية لحزب العمال الكوردستاني، تتخذ من قضاء سنجار منطلقاً لعملياتها المسلحة، وتحاول الامتناع عن تطبيق قرار الجيش العراقي "إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة"، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين، خوفاً من الضربات الجوية التركية التي تطال مواقعهم ومواقع البككه، بين حين وآخر.

وتوصلت بغداد وأربيل في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وتوجد حالياً إدارتين محليتين لسنجار، إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.