سرايا السلام تطرد "الكرطوشي" وتعزل مسؤولين في لواء 302 بكربلاء

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت "سرايا السلام"، الجناح العسكري للتيار "الوطني الشيعي" بزعامة مقتدى الصدر، مساء السبت، عزل مسؤول جهاز الأمن وجهاز الاستخبارات والمعلومات في لواء 302 في كربلاء، وكذلك طرد (باسم ميري الكرطوشي) من تشكيلاتها كافة، وذلك على خلفية أحداث أمس.

وجاء في وثيقة لمكتب "المعاون الجهادي" في سرايا السلام تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "بالنظر لعدم كفاءة مسؤول جهاز الأمن وجهاز الاستخبارات والمعلومات في لواء 302 كربلاء يتم عزلهم وإنهاء تكليفهم ونقلهم خارج الأجهزة الأمنية المذكورة آنفاً".

وأضافت أن "إدارة الأجهزة ستكون مركزية لحين اختيار بدلاء أكفاء عنهم".

وفي وثيقة أخرى، قررت سرايا السلام، طرد المدعو (باسم ميري الكرطوشي) من تشكيلات سرايا السلام كافة، فيما أرجعت ذلك إلى "التقصير المتعمد في أداء المهام المكلف بها".

وكان زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، قد وجه السبت، بإعادة هيكلة سرايا السلام في كربلاء وسحب السلاح من تشكيلاتها كافة خلال مدة أقصاها 5 أيام.

كما دعا الصدر، إلى هيكلة سرايا السلام وتبديل كل القيادات وتمحيص الباقي خلال مدة أقصاها شهر، وسحب كل السيارات والمركبات الخاصة والعامة من المجرمین والمتورطين في أحداث الأمس.

وأكد: "توجد قائمة بأسماء المتهمين وسنقوم باللازم وأولها التشهير بهم".

وكان مصدر أمني، قد أفاد أمس الجمعة، بمقتل وإصابة شخصين ينتميان إلى جماعة (الأزهريون) المنشقة عن التيار الصدري، فيما قررت سرايا السلام الجناح العسكري للتيار تجميد عملها في المحافظة وغلق المقرات كافة عقب الحادثة.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية العراقية، ليل الجمعة- السبت، اعتقال 11 متهماً على خلفية مشاجرة مسلحة في محافظة كربلاء، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين، مؤكدة أن الوضع الأمني في المنطقة مستقر وتحت السيطرة.

يذكر أن الصدر كان قد وجه في 13 أيلول/ سبتمبر 2024 بطرد تشكيل "أزهريون" من سرايا السلام ومقاطعتهم وتبليغ الجهات الأمنية عنهم وعن "أفعالهم المشينة" التي تزعزع أمن الوطن، بحسب منشور لصالح محمد العراقي المعروف باسم "وزير الصدر".