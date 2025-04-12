لضبط أمن الحويجة.. الجيش العراقي يحل بديلا عن الشرطة الاتحادية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم السبت، بوصول قطعات من الجيش العراقي لقضاء الحويجة في محافظة كركوك، لتسلّم مهام حفظ الأمن من الشرطة الاتحادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أمراً صدر في القائد العام للقوات المسلحة بسحب الفرقة الثالثة من الشرطة الاتحادية التي يقودها اللواء حيد المطوري (ابو ضرغام)، والتي كانت تتولى مهام أمن قضاء الحويجة (55كم جنوب غربي كركوك)، ومعها اقضية الرياض والعباسي والزاب".

وأضاف المصدر أن "قطعات الجيش ستحل بديلا للشرطة الاتحادية، هي اللواء 40 من الفرقة 10 من الجيش العراقي التي كانت تستقر في اطراف الانبار"، مبينا أن "هذه القوة وصلت ودخلت الى عدد من اقضية قضاء الحويجة".

وكانت القوات العراقية قد حررت قضاء الحويجة بالكامل من سيطرة تنظيم داعش، في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بعد عملية خاطفة وسريعة ومباغتة تحت غطاء جوي، استكملت فيها السيطرة على المدينة ومركز القضاء.

يُذكر أن قضاء الحويجة كان يُعد من آخر معاقل تنظيم داعش الارهابي، وقد شهد معارك عنيفة خلال عمليات التحرير.