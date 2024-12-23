"لص" يسطو على منافذ كي كارد جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بوقوع عملية سرقة لعدة منافذ (كي كارد) جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "لصاً تمكن من سرقة منفذي (كي كارد) ومحل ثالث وفي وقت واحد ومنطقة واحدة بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، حيث تم سرقة أكثر من 20 مليون دينار من المنافذ".

وبين المصدر، ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابساته من خلال كاميرات المراقبة في المنطقة".