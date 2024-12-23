لص مسلح يقتل نفسه بقنبلته بعد سرقة عجلة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة المثنى جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بأن لصاً قتل اثناء سرقته عجلة وسط مدينة السماوة مركز المحافظة.

وفي تفاصيل القضية، أخبر مصدر وكالة شفق نيوز، بأن "لصاً يحمل سلاحا ناريا نوع مسدس وقنبلة اعترض طريق شخص يقود عجلة وانزله من عجلته تحت تهديد السلاح وسط مدينة السماوة مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "اللص وبعد سرقته العجلة وتحركه عن موقع الحادث، انفجرت العبوة بداخل السيارة المسروقة وقتلته على الفور"، لافتا إلى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".